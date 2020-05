Rodinné odpoledne: Hvězdný posel

“Po staletí lidé věřili, že Země je pevným středem vesmíru. Věřili, že Slunce, Měsíc a ostatní planety obíhají kolem Země. Nikdo o tom nepochyboval, nikdo nezkoumal, jestli tomu tak skutečně je.” Inscenace o životě slavného vědce, matematika, astronoma, filosofa a fyzika Galilea Galileiho je inspirována stejnojmennou knihou uznávaného autora a ilustrátora originálních dětských knih, Petra Síse.

Ten příběh se odehrál strašně dávno. Tak dávno, že tou dobou ještě obíhalo Slunce kolem Země a ne naopak. Nebo si to alespoň většina lidí myslela. A v té pradávné době - před téměř pěti sty lety - se jednoho dne narodil v italském městě Pise chlapec. V jeho očích svítily jasné hvězdy. Dostal jméno Galileo. Nejraději ze všeho pozoroval nebe. Byl velmi zvědavý a zvídavý. Každé tajemství pro něj bylo výzvou. Co když je to všechno úplně jinak?

Hrají: Bára Purmová, Markéta Sýkorová, Marek Sýkora, Antonín Týmal, Petr Jelínek