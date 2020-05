Byl jednou jeden princ, řekněme, že se jmenoval Viktor. Jeho matka, královna, však měla mnohem radši jeho mladšího bratra Jaromíra. A přemluvila svého muže, pana krále, aby Jaromíra učinil svým dědicem na úkor Viktora.

Viktor se – jak jinak – zdravě a patřičně naštval. A vyrazil raději hnedle do světa. A tady vlastně klasická pohádka Boženy Němcové teprve pořádně začíná. Kam se má takový mladý člověk, který opouští domov, vlastně vydat? Co se od něj v takové chvíli žádá? Má něco někde dokázat? Někomu? Sobě? Má rovnou zasadit strom a postavit dům, anebo by bylo lepší, kdyby předtím zachránil pár princezen? Poradí Viktorovi někdo, co má dělat? Poradí! Jeho věrný kůň, grošák Puňťa. A poradí mu hezky pěkně, jak mu zobák narost a navíc, lidskou řečí. Proč by ne? Jsme přece v pohádce. A tenhle kůň navíc není jen tak obyčejný kůň.

Tak tedy pozor, blížíme se k cizímu království, ve kterém žijí tři sličné princezny a na každou z nich si brousí zuby strašlivý drak. A náš princ na radu svého moudrého koně vstupuje na onom hradě do služby coby zahradník. Navíc předstírá, že neumí vyslovit nic než pár nesrozumitelných zvuků. Zvuků, které mu obstaraly jeho nové jméno: BA-JA-JA.

Hrají: Diana Čičmanová, Veronika Košvancová - Khomová, Michaela Palaščáková, Adam Kubišta, Marek Sýkora, Petr Štěpánek, Antonín Týmal