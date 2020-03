Out of hell 2020

Třetí ročník hudebního festivalu v novém! V novém pekelném hávu. Festival našel svůj domov a my vám můžeme slíbit, že i tento rok pokračujeme v netradičním pojetí a přístupu. Vy co jste byli na předchozích ročnících nám jistě dáte za pravdu. Co pro vás připravujeme kromě kvalitního servisu, kempu a zázemí? Především nadupaný program, který tento region nepamatuje. Velký výběr zahraničních i tuzemských kapel. Kapely budeme postupně doplňovat a věříme, že i příjemně šokovat.

Potvrzené kapely: Angelus Apatrida / ESP/,Harlej, Pipe and Pints, Temperance / I /, Dust In Mind / F /, Demotional / SWE /, Comaniac / S , Komunál, Root, Henych 666, EagleHeart, Debustrol, Arawn, Nahum, Sunset Trail, Porta Inferi, Deviant, Area Core, De Colt, Pearly Seconds, ...