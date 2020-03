ZasTenRock! Letošní již 9. ročník místního hudebního festivalu vypukne v sobotu 22 .srpna 2020 v Zásadě u Jablonce nad Nisou, fesťák s báječnou přátelskou atmosférou pro příznivce nejen rockové hudby. Těšit se můžete na Komunál, Vilém Čok a Bypass, Hand Grenade, Kabát revival, The Broken Dam, Rock Tom, Těsně Vedle, Olympic revival, Těla Liberec, Dangar Six, které vám budou hrát dlouho do noci!! Dvě pódia zajistí nepřetržitý přísun hudby a video projekce. Sledujte náš web www,zastenrock.cz a facebook www.facebook.com/zastenrock, budeme přinášet nové informace. Pro návštěvníky areálu zajištěno bohaté občerstvení. Těšíme se na vás!