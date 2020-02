Jarní sousko běh/canicross Jizerky

Jarní Leskrosení Jezerskohorskými bučinami. Chceš zažít víkend plný běhání? Kondiční soustředění – Zaostřeno na běh a canicross! Po stopách Leskros Ještěd 3/5 - 16. května 2020 Pojeď s námi na již 21. prodloužený víkend, tentokrát do krásných Bučin Jizerských hor. Poznej komunitu Leskrosáků s Rozběháme Česko a nech se pořádně nakopnout do běhání! Čekají tě běžecké tréninky, přednášky, společná posezení. Novinkou bude sobotní all inclusive žranice!