7 pohoří Krkonoše 2020

Předposlední závod 4. ročníku trailového běžeckého seriálu 7 pohoří 2020 se vrátí do Krkonošského národního parku na Benecko. Na výběr jsou opět dvě trasy - 14 a 25 km - které vybrali členové horské služby. Maximum trasy po pěšinách, minimum po asfaltu. Závod vás zavede na Žalý k jediné kamenné rozhledně v Krkonoších s úžasným výhledem na hory a do kraje, poběžíte přes hráz přehrady Labská a Bucharovou stezkou "Přes tři kopce", což je asi to nejlepší, co lze v Krkonoších nabídnout. Hlavní trať 20+ km Trať je dlouhá celkem 25 km, převýšení 1200 m. Podívejte se i na mapu trasy. Lesní pěšiny – 70 %, lesní zpevněné cesty – 20 %, šotolina – 5 %, asfalt – 5 % Alternativní trať 10+ km Trať je dlouhá celkem 14 km, převýšení 500 m. Podívejte se i na mapu trasy. Lesní pěšiny – 65 %, lesní zpevněné cesty – 5 %, šotolina – 25 %, asfalt – 5 %