Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor

Výtvarný salon má letitou tradici vycházející z partnerství muzeí v Turnově a Jaworu. Soutěž vznikla v Jaworu a později se rozvinula v mezinárodní přehlídku. V dnešní době se jí účastní na 400 výtvarných prací z obou stran hranice ve čtyřech věkových kategoriích. I. kat. Mateřské školy do 6 let, II. kat. ZŠ 7 – 10 let, III. kat. ZŠ 11- 13 let, IV. kat. 14 – 18 let.

V posledních letech je Salon opravdovou přehlídkou nejlepších a nejzajímavějších prací za uplynulý rok. Přehlídka tak nabízí širokou škálu témat a technik a stává se více inspirativní nejen pro samotné tvůrce, ale především pro jejich pedagogy. Každoročně jsou udíleny ceny a čestná uznání za nejlepší práce v jednotlivých kategoriích na slavnostní vernisáži výstavy v polském Jaworu. Téměř 40 vystavujících a oceněných vyjelo v prosinci 2019 do Jawora, aby převzali pěkné ceny a užili si slavnostní vernisáž. V současné době se organizaci přehlídky na české straně věnuje Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov a Muzeum Českého ráje Turnov zajišťuje její prezentaci krásnou výstavou v prostorách výstavního sálu. Pestrá paleta krásných dílek své diváky určitě nezklame. Svět dětské fantazie a barev vás zavede do tajemné krajiny mládí a dětství se vším, co k němu patří.