FK Jablonec vs. 1. FK Příbram

V rámci 21. kola Fortuna:Ligy přivítá Jablonec příbramský klub. Vzájemná bilance zápasů je zatím 22:11. Nenechte si ujít toto další klání mezi třetím a posledním týmem ligy.

Na hlavní tribuně v sektoru A naleznete rodinou tribunu, kde na rodiče s dětmi čeká mnoho překvapení. Hned za ní na každý zápas připravujeme fanzónu s bohatým doprovodným programem pro malé i velké.

ŽENY A DĚTI: Ženy mají vstupné za zvýhodněných podmínek. Děti od 3 do 15 let platí za vstup na utkání symbolický poplatek 30 korun (pouze na pokladnách klubu). Děti do ve věku 0-3 let bez nároku na sedadlo zdarma.