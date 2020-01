Totální nasazení Tour 2020 - Liberec

V polovině března 2020 vyráží na společné turné tři přední punk rockové kapely Totální nasazení The Fialky a Nežfaleš. Těšit se můžete na celkem třináct zastávek po Čechách, Moravě a Slovensku. Turné je pokračováním úspěšné šňůry po kulturních domech, která proběhla na jaře minulého roku u příležitosti vydání nového alba (Kazoo or Die!) kapely Totální nasazení.

V roce 2020 vychází pro změnu novinka kapele The Fialky, která ponese název Punk rock rádio. Odtud i název aktuálního turné. Třetího do party si kapely tentokrát vybraly „služebně“ nejmladšího parťáka – punk rockovou Nežfaleš. Na vybraných místech doplní tuto společnost buď slánští Deratizéři nebo Dilemma in Cinema (obě kapely personálně propojeny s Totálním nasazením).

Na rozdíl od minulého roku kapely zavítají kromě kulturních domů i do několika velkých klubů. Vrátí se na osvědčená místa, ale dorazí i do zcela nových prostor.

Line up a support ASAP.

Totální nasazení Totální nasazení vzniklo z punk-metalové skupiny Dehöt, kterou tvořili čtyři spolužáci ze slánského gymnázia. Dehöt existoval asi půl roku a po odchodu zpěváka Viktora zanikl. Zbylá trojice v obsazení Martin - kytara, zpěv;...