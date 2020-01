Vesmír s čokoládou v Jotunheimu - fantastika

Fantasy klub Liberec zve všechny přátele nejen fantastiky na netradiční literární večer s divadelní skečí a besedou „Vesmír s čokoládou aneb kosmologické účinky čokolády“. Akce se koná ve středu 22. ledna 2020 od 18:00 v prostorách knihkupectví Svět Jotunheim v Liberci. O knížce Vesmír s čokoládou pohovoří spoluautor Jiří Dluhoš, spisovatelé Jan Kovanic a Františka Vrbenská a manželé Hlouškovi za Nakladatelství Fortna.



Oblíbená autorka fantastiky Jana Rečková spolu se svým synem Jiřím Dluhošem stvořili svět, kde platí jiné zákony fyziky a vše se točí kolem tabulky čokolády. Svět, kde být desetiletým buclíkem či baculkou může být výhra. Představte si zemi, kde lidé žijí v městských státech v moderní civilizaci ne nepodobné té naší. Když se na venkově začnou ztrácet ze spíží potraviny, a následují nevysvětlená zmizení buclatých dětí, úřady jen mlží a bulvár má konečně o čem psát. Teprve až záhadní mackové dobydou Glegennord i s jeho Muzeem výživy, hlásajícím zdravý životní styl v podobě štíhlé linie, lidé si konečně vzpomenou na město Čumaliva a potomky bájných druidů, kteří by možná mohli pomoct proti doslova „macaté“ hrozbě.



Kdo jako dítě aspoň jednou nesnil o tom, že má schopnost změnit běh světa? V této knize k tomu potřebujete mít jen pár kilo navíc a nikdy nevyrůst. „Sex je jenom jiná forma čokolády,“ říká jeden z hlavních hrdinů. A my dodáváme: Chceš se celý den jen ládovat zákusky, meditovat a hrát si s fyzikálními zákony? V tom případě jsi ten pravý!



Zvou vás: Fantasy klub Liberec & Svět Jotunheim. Vstup zdarma, nakupování knih vítáno. Předpokládaný konec akce do 21. hodiny. Místo konání: Svět Jotunheim, Železná 248/10, Liberec 1 (hned za radnicí).