Martin Salajka je výraznou osobností současné malby a jeho dílo v kontextu českého výtvarného umění je nepřehlédnutelné. Hlavní inspirací Martina Salajky je krajina a příroda, plná emocí, temnoty, nočních zvířat a běsů. Stále častěji zpracovává téma městského interiéru, nočního města, jehož prostředí se stává kulisami snových, často až hororově laděných scenerií.

Martin Salajka reflektuje to, co ho obklopuje, vyjadřuje se expresí okořeněnou podivností symbolismu, temné obrazy mají melancholickou přírodní linku, nejsou prvoplánově dekadentní. Sama technika malby spoluvytváří obraz, také díky experimentům, kdy se autor soustředí na intenzivní práci s barvou, kterou tře a vtírá do podložky, nanesenou barvu vzápětí vymývá proudem vody. Experimentuje se šířkou stopy, barevnou skvrnou, uvolněným gestem. Tiskne linoryt na plátno nebo vlepuje grafiky, které pak domalovává. Svým potemnělým stylem, osobitou barevností a symboly, vytváří napjaté, tajuplné situace, proniká hluboko za obsah svých pláten a dotýká se podstaty. V díle Martina Salajky není podbízivost ani jednoduchost, nacházíme tajuplnost, nejasnost, která diváka poutá k obrazu. Tato nedořečenost je neodbytná, děsí, ale zároveň přitahuje, vzbuzuje strach, ale i okouzlení. Dílo Martina Salajky je zastoupeno například ve sbírkách Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, dále v řadě soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Má za sebou již několik desítek autorských i kolektivních výstav. Jeho tvorba byla oceněna prvním místem v soutěži ArsKontakt (2004) a cenou Grafika roku v oboru litografie (2018). Žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová