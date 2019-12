Poezie a performance / Umění performance ve východní Evropě

Ve druhé polovině 20. století básníci a výtvarní umělci na mnoha místech východní Evropy pociťovali s obzvláštní naléhavostí výzvu, kterou představovalo ideologické zajetí, v němž se ocitl jazyk. Zároveň se jevily jako aktuální jak materiální, tak i obecně mediální rysy jazyka a poezie. Autoři zkoumali různým způsobem hranice jazyka a možností jazykového vyjádření. Často při tom přistupovali k performativním praktikám, kdy se zacházení s jazykem stávalo aktem, slovo skutkem, intervencí do skutečnosti. Propojení poezie a performance se ukázalo dvojím způsobem subkulturním. Jednak inovativně zpochybňovalo běžné vnímání slova, písma, literatury, jednak v konkrétní kulturněpolitické situaci působilo jako nepřijatelné nebo marginalizované vzhledem k oficiální kulturní politice.

Projekt představuje umění performance ze zemí celého bývalého východního bloku od 60. let do současnosti. Tento specifický umělecký druh zahrnuje také vizuální poezii, na kterou je v projektu kladen největší důraz. Přes padesát autorů (např. Lev Rubinstein, Jiří Valoch, Tamás Szentjóby, Damir Avdić, David Koronczi, Jaromír Typlt, Rimma Gerlovina, Dmitri Prigov, Monogramista T.D / Dezider Tóth, Pavel Novotný, Jiří Kolář, Mladen Stilinović, Milan Adamčiak, Gabriele Stötzer) z více než deseti zemí nabízí vhled do invenční umělecké tvorby prostupující poezii s performancí. Umění performance bude představena prostřednictvím rukopisů, záznamů fotodokumentace, objektů, instalací, nahrávek, filmových záznamů, intervencí a jejich dokumentace. Křehké i vyzývavé artefakty ze sbírek mnoha zahraničních i domácích zapůjčitelů poskytují jedinečný vhled do umělecké praxe. Součástí výstavy bude intervence Babi Badalova, jedné z hvězd současné světové vizuální poezie.

Zvláštní místo na výstavě zaujímá liberecká experimentální scéna konce 60. let, kdy se místní rozhlasové studio stalo dějištěm aktivit na poli zvukové poezie za účasti Ladislava Nováka, Václava Havla, Bohumily Grögerové, Josefa Hiršala a dalších. Dále bude představeno v Čechách téměř neznámé umění undergroundu bývalé NDR, což má s ohledem na polohu Liberce zvláštní opodstatnění.

Intermediální výstavní projekt vychází z několikaletého výzkumu na Curyšské univerzitě a byl v odlišných edicích představen už v několika zemích východní i západní Evropy. Pro každou verzi je klíčové adekvátní architektonické a grafické řešení, zohledňující subtilní materiál výstavy a jeho atraktivní přístupnost pro publikum. V České republice proběhne pouze jediné provedení tohoto projektu — v Oblastní galerii Liberec.