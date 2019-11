Strom přání - Liberec

V předvánočním čase bude na nádvoří historické budovy radnice už počtrnácté umístěn oblíbený Strom přání, na který mohou děti i dospělí zavěsit kartičku se svým přáním nebo vzkazem Ježíškovi. Ze všech lístků, jimiž bude stromek ozdoben, vylosuje vedení města přibližně třicet šťastlivců, kterým město jejich přání na začátku nového roku splní.

Nádvoří radnice bude přístupné v termínu od 1. do 22. prosince 2019 v úřední době magistrátu, tedy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin, v pátek od 8.00 do 14.00 hodin, ale také v sobotu 7., 14. a 21. prosince od 8.00 do 14.00 hodin a v neděli 1., 8., 15. a 22. prosince od 12.00 do 16.00 hodin.