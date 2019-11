Pospěšte pastýři k betlému / Vánoční výstava

Výstava betlémů, kterou Muzeum Českého ráje připravilo na závěr letošního roku ve výstavním sále Kamenářského domu je věnována lidovým betlémům a jejich tvůrcům v Pojizeří, v oblasti, která je jedním z nejvýznamnějších středisek betlémářství na území České republiky. Lidové betlémy nejsou typickou ukázkou tradiční lidové kultury. Mnohé z nich ani v lidovém prostředí nevznikly. Často je vyráběli drobní řemeslníci ve městech, od nichž lidé z vesnic betlémy kupovali na jarmarcích a trzích. Proto je většina betlémů složena z figur i několika autorů.

Betlémy kompletně vyrobené jedním člověkem ale nejsou výjimkou. Ještě v polovině 19. století tato díla vznikala podle uměleckých předloh. Hlavní inspirací pro jejich tvůrce byly ocelotisky nebo litografické archy s předtištěnými náměty. Tyto kartony mají svůj původ v Itálii, odkud se postupně šířily do celé Evropy. Do Čech přišly z Rakouska a Německa. Betlémy, které se stavěly ve vesnických chalupách, tak byly z části malovány podle těchto vzorů, z části se jednalo o hotová díla, která byla vyrobena ve výrobních střediscích zaměřených na výrobu betlémových figurek a jiného tzv. „poutního umění“. Jednalo se o malířské a řezbářské dílny, které působily v řadě poutních míst (Příbram, Králíky, Andělská Hora). Vedle toho však na řadě míst najdeme autorská díla samouků, lidových malířů a řezbářů, kteří tvořili po večerech ve chvílích oddechu sobě pro radost a potěšení. Ti se inspirovali především životem kolem sebe. Na území Čech vznikla řada betlémářských center s odlišnými typy jesliček. Pojizeří, hlavně jeho horská část, je oblastí, kde v průběhu staletí vznikly výrazné betlémové celky. Byly to často i několik metrů velké scenérie na dřevěných podstavcích a speciálně tvarovaných papírových podložkách ve tvaru skal, pokrytých sušeným mechem, kůrou stromů, s množstvím romantických architektur, s figurami řezanými ze dřeva, nebo kašírovanými a papírovými. Na ostatních místech regionu se objevují figury cínové a plechové, ze slámy a orobince, z těsta a chleba, z keramických hmot a ze skla. K unikátním se řadí betlémy z drahých kamenů a minerálů místní provenience, figury tlačené do formiček z papírmaše nebo dokonce figury oblékané. Vedle mohutných děl tzv. chodících, s pohyblivými figurami, které často zaplňovaly celou rohovou část světnice, zde najdeme betlémy statické a skříňkové. Ukázku z toho, jak betlémáři povodí řeky Jizery pracovali a jaká díla vytvořili, přinese výstava sestavená nejen ze sbírky našeho muzea, ale i muzeí ve Vysokém nad Jizerou, Jilemnice, Nové Paky, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu, Liberce, Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi ad.