Něco více Stodola Střížovice

Festival amatérských kapel napříč žánry, hrajících převážně vlastní autorskou tvorbu, prostě mejdan šílenejch hudebních těles a parádních muzikantů v příjemném prostředí stodoly a sklípku, plzeň, grill, bar, možnost noclehu ve vlastním stanu… Co Čech, to muzikant, tak se uvidí, co děcka upekla do stodoly!

Kdy? 28. září 2019 od 14:00. Konec ve 23h. Kde? Střížovice, Pěnčín Za co? symbolické vstupné, ceny lidové...

Časový harmonogram zhruba takhle: 14 hod - Taurius 15 hod - Anabáze 16 hod - Minimax 17 hod - Fireflies 18 hod - JinxX 19 hod - GreyM 20 hod - Nasekáč 22 hod - Pubcoustic