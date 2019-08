Výstava představuje díla současného malíře Martina Velíška.

Současný český malíř, narozen 1968 v řeckých Athénách. V letech 1987 až 1989 studoval na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 1989 až 1996 na AVU v Praze (J. Svobodová, Z. Beran, B. Dlouhý, M. Šejn), kde také v letech 1999 až 2003 pokračoval v doktorandském studiu (Z. Beran), v roce 2014 absolvoval stipendijní pobyt v německém Bremerhavenu, v roce 2019 byl jmenován profesorem. Martin Velíšek ve své tvorbě střídá styl i žánr, kromě malby se věnuje také grafice, kresbě, designu a prostorové instalaci. Obrazy Martina Velíška jsou nezaměnitelné od samého začátku s jasným konceptem a emocionální zaujatostí, zároveň spojují dvě extrémní polohy – hyperrealismus a abstrakci. Tento přístup mu umožňuje malířskou úvahu o věcech samotných i o dění mimo ně - zachycení pocitů prázdna a mlčení. Na obrazech Martina Velíška nehledáme co tam je, ale sledujeme příběh mimo plátno. Dílo tak není definováno zobrazenou hmotou, ale je myšlenkovým a pocitovým prostorem pohrouženým do samoty. Tvorba je podmíněna klasickým způsobem malby. Virtuózně zvládnutá malířská technika s propracovaným detailem, který není užit nadbytečně a vždy má svůj smysl, přináší potěšení z malby. V obrazech Martina Velíška je velmi silným způsobem přítomna krása mlčení a ticha. Z vnějšku máme pocit až strohé objektivity, ale ve skutečnosti jsou plné chvění, někdy až pohrouženého do stesku. Martin Velíšek za svou tvorbu získal řadu ocenění, mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung“ (1996), cenu Grafika (2016), je laureátem ceny SVUG Hollar (2017). Dílo Martina Velíška je zastoupeno například ve veřejných sbírkách Oblastní galerie Liberec, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Centre d´Art de I´Ancienne Synagogue, La Ferté sous Jouarre ve Francii, Ministere de la Culture du Grand Duché de Luxemburg v Lucembursku, Wichita State University v USA, dále v řadě soukromých domácích i zahraničních sbírkách. Malíř žije a pracuje v Praze.