Laco Deczi - Hudební léto v Zákoutí

Legendární trumpetista Laco Deczi a Celula New York u nás v Zákoutí - v nádherném horském areálu Harrachovského koupaliště.

Bonusový host - ​Chris DePino - jeden z nejlepších hráčů na foukací harmoniku v USA.

​Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi, odešel v roce 1962 z Bratislavy do Prahy. Tam působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde založil a je dodnes frontmanem kapely Celula New York.