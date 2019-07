Hradozámecké odpoledne - Hrad a zámek Frýdlant

Nenechte si ujít Hradozámecké odpoledne (13—16:30 h) - hrad a zámek Frýdlant

dílna mistra středověké magie pozve všechny do světa čar a kouzel středověkých mágů a alchymistů

pohádka Jak se peče písnička: Mladý skladatel Michna z Otradovic a jeho kamarád Martin se schovají v zámecké kuchyni před vojnou. Zamiluje se do půvabné kuchtičky Dorotky. Obměkčí kouzelná písnička přísného zámeckého pana Slavatu nebo dá na radu paní Polyxeny? Získá čert své dušičky do pekla?

v zámecké kuchyni se budou péct koláčky a na prohlídkách mohou návštěvníci potkat dobové šermíře