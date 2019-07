Výstava ohařů na zámku Zákupy

Tradiční speciální výstava Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a Klubu krátkosrstý ohař a Okresního mysliveckého spolku.

10. 8. 2019

9.00–17.00

Výstava je otevřena pro plemena: maďarský ohař drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, německý drátosrstý ohař, německý krátkosrstý ohař, pudlpointr, slovenský hrubosrstý ohař.

Soutěží se v kategoriích: nejlepší pár psů, nejlepší chovatelská skupina, nejlepší Progeny Group.

Vstup do parku bude mimořádně pouze z Nádražní ulice.

V den konání výstavy ohařů je zpoplatněný vstup do zámecké zahrady a parku: plné (dospělí): 50 Kč/snížené (děti do 15 let): 30 Kč.