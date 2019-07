Nenechte si ujít ve dnech 9.-11.8.: OŽIVLÝ HRAD-ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

SHŠ Tartus+Kovářská dílna. Šermířské vystoupení, mučící nástroje a trestní právo. Kuchyně, hry a volný čas ve středověku-komentované prohlídky.

Vstupné: dospělí 120,-Kč, děti do 18 let 80,-Kč, rodina (2 dospělí+3 děti do 15 let) 310,-Kč