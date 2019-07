MČR a IDF World Cup Series Kozákov Challenge 2019

Mistrovství České republiky a IDF World Cup Series Kozákov Challenge 2019 Kozákov Challenge 2019! Již po jedenáctété se na Kozákově sejdou ti nejlepší světoví jezdci downhillového skateboardingu. Závod série mistrovství světa konající se pod záštitou Czech Gravity Sports Associaiton (CGSA) a International Downhill Federation (IDF).

Kozákov Challenge je nejprestižnějším závodem na českém území, kde se každoročně schází více než 200 elitních jezdců. Nechybí evropská ani zámořská špička, včetně brazilského střelce Carla Paixäa, veterána Patricka Switzera nebo Emily Pross, první ženy, která vyhrála OPEN kategorii světového závodu. Na nejrychlejší tuzemské trati změří síly nejlepší světoví i čeští jezdci, přičemž z kopce pojedou rychlostí až 100 km/h. Napínavý závod pravidelně láká tisíce diváků a v minulosti neušel pozornosti významných českých médií (Česká televize, TV Nova, MF DNES, atd.). V roce 2017 si závod vybral také Olympic Channel, oficiální olympijský kanál, který v dokumentu Speed Boarders světu představil prostředí tohoto sportu.

Závod čítá dvě hlavní disciplíny-longboard, kdy závodníci jedou vestoje rychlostí 80 – 90 km/h, a luge, v níž jezdci kopec zdolávají vleže. V té jezdci při sjezdu dosahují rychlosti přesahující až 100 km/h. V kategorii longboard se kromě hlavního závodu (tzv. OPEN), kterého se účastní všichni jezdci, mají své samostatné kategorie ženy, junioři a tzv. Masters, tedy jezdci starší 35 let. Trať Závodní trať je dlouhá přibližně 2,5 km a nabízí dva dlouhé rovné úseky, kde závodníci naberou maximální rychlost, tak prostřední technickou pasáž a serpentiny, které prověří schopnosti každého jezdce. O předjíždění a pády není tedy v závodě nouze, přičemž bezpečí závodníků a diváků zajistí záchranné sítě a tisíce slaměnných balíků. Mistrovství ČR 2019 Letošní rok proběhne již podruhé na Kozákově také Mistrovství České republiky. O víkendu 13. a 14. června před samotným světovým závodem čeští jezdci již podruhé zabojují o titul přímo na legendárním Kozákově. Sobota bude vyhrazena volným jízdám (tzv. freeridům), v neděli proběhne samotný vyřazovací závod. Program Zázemí na vrcholu kopce zajišťuje kemp a velký party stan, kde můžete v pauzách mezi jízdami odpočívat a večer společně s jezdci oslavit konec dalšího dne.

V pondělí, úterý a středu proběhnou vždy od cca 10 do 18 hodin freeridy. Ve čtvrtek a pátek je od 14 do18 hodin na programu kvalifikace. Samotným závodům je věnována sobota od 8 do 19 hodin. V sobotu večer proběhne vyhlášení vítězů a závěrečná párty. Nebude chybět ani chill out zóna, masér/fyzoterapeut, slack line spot, výroba placek na míru nebo sítotisková dílna, kde si můžete vyrobit vlastní oblečení s motivy Kozákov Challenge a longboardingu. V pátek a sobotu přijede tetovací studio, kde můžete nachat potetovat o jedněch z nejlepších tatérů v ČR.

O Vaši žízeň a spokojená břicha se postará stánek s vynikajícímí burgery, mexickými quesadillami a pravými belgickými hranolkami a kavárna s výběrovou čerstvě praženou kávou a zákusky. Halvní bar s míchanými drinky, aklo i nealko nápoji ja na kopci otevřen od brzkého rána do pozdních nočních hodin. O hudbu se postarají skvělí Djs: MČR: so 13.7. : DJ Abruzzi DJ Efotan DJ Mackie DJ Mr. Stan a Vernee ne 14.7.: DJ Pup-schmeer DJ Johnny adela IDF WCS KCH: čt 18.7.: DJ Lajk DJ Zbr pá 19.7.: DJ Pup-schmeer DJ Easy DJ Johnny adela so 20.7.: DJ Fidla DJ Mašout Kemp je pro všechny návštěvníky i účastníky ZDARMA.