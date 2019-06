Výstava představuje díla mladého malíře Ondřeje Roubíka.

Současný český malíř, narozen v roce 1988 v Plzni. V letech 2007 až 2014 studoval na AVU v Praze (prof. V. Kokolia, ak. mal. J. Petrbok). V roce 2011 až 2012 studijně pobýval na The Royaľs Drawing School v Londýně, kde také v závěru rezidenčního pobytu představil své kresby na půdě R. D. S. Gallery. Ondřej Roubík od svého nástupu na scénu současného umění se věnuje klasické malbě. Tematicky se tvorba Ondřeje Roubíka koncentruje na podobiznu, portrét a figuru. Realistické postavy jsou zachycené v určitém okamžiku. Jedná se o intenzivní situaci vnitřního prožívání, nálady, zasnění, pohroužení se do sebe. Obrazy znějí tichem, jen nepatrné gesto prozrazuje emoce portrétovaného. Vnitřní drama, které se na povrchu jeví jako nevinné, je umocněno jednoduchou stafáží: nábytek, zeď, květina, okno, hračka ještě více rozvijí divákovy představy o nevyřčeném příběhu. Atmosféru obrazu vhodně doplňuje zpravidla temnější barevnost a splývavý malířský rukopis, malíř světlo tlumí a zmatňuje. Obrazy Ondřeje Roubíka jsou statické, ale obsahují „skrytý“ příběh lidské duše s jejími zákruty a labyrinty. Zvláštně silné zpřítomnění nejistoty nám postupně dodává pocit osvobození a zklidnění. V roce 2014 se Ondřej Roubík zúčastnil Mezinárodního bienále mladého umění v Moskvě a v roce 2015 byl pozván jako účastník na 15. ročník Sympozia současného výtvarného umění Jenewein do Kutné Hory. Dílo Ondřeje Roubíka je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí, například v USA, Kanadě, Německu, Švýcarsku, Francii. Malíř žije a pracuje střídavě v Praze a na Mallorce.