Eurion Smržovka

Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc Kapela Blanky Šrůmové (Tichá dohoda) a Jana Sahary Hedla (Precedens). Debutové album Neměj strach (2016) obdrželo nominaci na žánrovou cenu Anděl v kategorii Rock a pop. Druhé album Tak se věci mají vyšlo v březnu 2018. Schodiště - ex-Nahoru po schodišti dolů band – 35 let Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ se svižným výročním programem, který kombinuje písně z nejslavnějšího období na přelomu století (alba Ukazovák nasliněnej a Svinska pržola) s vypalovačkami z desek Tanec (2007), Roztoky (2011) a EP poloKruh (2016).

Květy - brněnská alternativa Květy nikdy neustrnuly, poslední změnou je přechod Aleše Pilgra od bicich ke kontrabasu (po 17 letech). Tři ceny Anděl (2006, 2009, 2015). Kdysi folkově alternatovní, dnes spíše elektronické a syrovější Květy jsou stálicí naší hudební scény. Ty Syčáci - fyzické básnictví Nové album The Tramp! vyšlo u příležitosti 100 let od založení republiky a také 100 let od vzniku trampingu a volně navazuje na předchozí studiový titul Eldorado (2013). Skupina Ty Syčáci vznikla v roce 2000 a navázala na předchozí projekty svého frontmana Petra Váši – skupiny Z kopce a Ošklid a sólové fyzické básnictví. Kapela Makule - schlager-garage Elektroundergroundová Kapela Makule vznikla v roce 2017 z elektronického dua Luděk. každý koncert je neopakovatelná show. Písně plné lásky a erotična doplňují tanečnice.