Pygmalion – divadelní představení na Sychrově

Nenechte si ujít Divadelní představení mladoboleslavského divadelního souboru, odehrávající se přímo na nádvoří zámku.

Bernard Shaw

PYGMALION

Brilantní komedie Bernarda Shawa o holce z ulice, která se přes noc stane dámou. Kdo by neznal antický mýtus o sochaři Pygmalionovi, který vyřezal ze slonovinové kosti tak krásnou dívku, že se do ní zamiloval a uprosil bohyni lásky Afroditu, aby jí vdechla život? Co se však stane, když dívka není ze slonovinové kosti, ale z masa a lidských kostí, je květinářkou z ulice a nestává se sochou, ale dámou z vyšší společnosti? Když stvořitel není zamilovaný sochař, ale londýnský profesor fonetiky? Komedie G. B. Shawa nenechá v klidu vaše bránice – střet světa ulice a světa smetánky nabízí mnoho komických situací. Jenže není to celé vlastně tragické? Líza Doolitlová je změněná do svého protikladu, odsouzená nepatřit nikam.

A když navíc do hry vstoupí láska...

Režie: Petr Mikeska.

Hrají: Carmen Mayerová j. h., Roman Teprt, Martin Hrubý, Lucie Matoušková, Eva Reiterová, Miroslav Babuský, Karolina Frydecká, Alena Hladká, Petr Prokeš, Ivana Nováčková, Milan Koníček j. h. aj.