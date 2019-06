Výstava Dvě výročí v Galerii U Rytíře

Naivní divadlo Liberec slaví v roce 2019 hned dvě významná jubilea. Nejprve si v červnu připomeneme vznik festivalového bienále Mateřinka, které se koná již po pětadvacáté, a na podzim pak přijde na řadu sláva spojená se 70. výročím založení samotného divadla. Obojí připomene výstava v Galerii U Rytíře (jedná se o prostor v podzemí liberecké radnice), která bude veřejnosti přístupná až do konce roku 2019.

Návštěvníci se mohou těšit jak na celou řadu velkoformátových fotografií, tak především na ukázky výprav k inscenacím, na kterých se podíleli ti nejlepší čeští loutkářští scénografové minulosti i současnosti – Petr Matásek, Pavel Kalfus, Ivan Nesveda, Ivan Antoš, Robert Smolík, Barbora Jakůbková či Kamil Bělohlávek.

Výstava, která se uskutečňuje díky porozumění pana Petra Brestovanského a spolku ARCHA 13, bude běžně přístupná od pondělí do soboty v čase 10:00–17:00 hodin, a to až do konce roku 2019.