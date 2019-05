Karel Plíhal - recitál - Sedmihorské léto 2019

Ojedinělý hudebník textař a poeta, se vrací na koncertní podia. V jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. Jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a famózní kytarové umění to je fantastický Karel Plíhal. Koncert podtržený atmosférou Sedmihorského léta vám dokonale zpříjemní léto. Není vhodné pro děti do 12 let. Dětské vstupenky na tento koncert nejsou v prodeji.