Festival Mateřinka, jak už název napovídá, je určen především dětem předškolního věku z mateřských škol. Pro ně během festivalového týdne od 18. do 22. června 2019 zahraje svá představení 21 vybraných českých a zahraničních divadelních souborů. Vedle této hlavní divácké kategorie se letos na festivalu objeví ve větším počtu také inscenace věnující se těm úplně nejmenším – batolatům.

Díky festivalu Mateřinka mají rodiče jedinečnou šanci zhlédnout se svými dětmi další inscenace, které představují to nejlepší z tvorby pro děti od 1 roku do 3 let, a to v podání celkem pěti špičkových českých a evropských divadel.

Podrobný bohatý program akce zobrazíte kliknutím na obrázek.