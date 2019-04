Big Mountain (USA) a The Atavists

Partičce kluků okolo frontmana Adama Krofiána, kteří si říkají The Atavists, letos pěkně narostla křídla v podobě dvou Andělů - ocenění Akademie populární hudby v kategoriích objev roku a album v kategorii rock. Kapela se tak nebojí stanout po boku amerických Big Mountain a střihnout si s nimi hned tři po sobě jdoucí koncerty.

Toto neotřelé spojení žánrů - reggae-popu v podání Big Mountain a nakřáplého zvuku směsice surf stoner-rocku od Atavistů - uslyší severočeští fanoušci 11. dubna v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Pokud někteří stále nemohou jméno kapely Big Mountain zařadit, určitě se plácnou do čela, když zmíníme skladbu Baby I love your way - tento song, původně od anglického zpěváka Petera Framptona, proslavila v devadesátých letech právě tato pětice z Kalifornie. Desítky milionů přehrání a přetrvávající oblíbenost písní v rádiích mluví za vše. Klukům s mexickými, havajskými a jamajskými kořeny ale ve zmíněných “devadesátkách” rozhodně nedošel dech. Do Česka míří s hromadou energie a novým singlem Deportation Nation.