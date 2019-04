Běžím, co můžu, POMŮŽU - Liberec

Nenechte si ujít již 6. ročník Charitativního běhu pro Nadaci Olgy Havlové, který se bude konat tradičně na liberecké přehradě Harcov. Cílem akce je vytvořit jednodenní sportovní událost pro občany Liberecka a okolí s účelem finančně přispět na pořízení zdravotní či kompenzační pomůcky pro handicapovanou osobu a podpořit tak aktivity Nadace Olgy Havlové.

Závodní kategorie:

1. rodiče s malými dětmi ( do 6 let) – s kočárkem nebo bez

2. děti (7-15 let)

3. junioři (16-18 let)

4. muži/ženy (19-50 let)

5. zdatní sportovci

6. senioři (nad 50 let)