Jiří Plátek / Umělecká knižní vazba

U příležitosti 90. narozenin uměleckého knihaře Jiřího Plátka připravilo Muzeum Českého ráje výstavu, která je soubornou retrospektivou jeho výtvarné práce.

Jiří Plátek se narodil v roce 1929 v Turnově v rodině knihařů. Otec i dědeček Jiřího Plátka se tomuto výjimečnému řemeslu věnovali v dílně v domě naproti muzeu. Snad proto Jiří Plátek nikdy nepřemýšlel o tom, že by chtěl dělat něco jiného. Vyučil se v dílně svého otce Františka Plátka ml. V letech 1946 – 1949 studoval na Státní grafické škole v Praze v mistrovském oddělení knihařském u profesora 0tto Blažka. Po návratu ze studií se sice neměl kam vrátit, protože knihařská dílna jeho otce byla znárodněna, ale knihařské řemeslo nikdy neopustil. Odešel do Liberce a zpočátku při zaměstnání, později na volné noze, vyráběl díla, která prezentoval na výstavách v Hradci Králové, Praze, Teplicích, Liberci, Kroměříži a před více jak dvaceti lety také v Turnově. V 60. letech se pustil i do experimentální fotografie, malby a dřevořezby. Od 80. let se ale plně věnuje knihařině. Ve své tvorbě navazuje na historickou tradici tohoto řemesla, ale zároveň se nebojí experimentovat a zkoušet zcela nové techniky. Jeho umělecké vazby jsou zastoupeny ve sbírkách u nás i v zahraničí.