Jan Pfeiffer / Kořeny pod vodou, skříně v zahradě

Výstava je inspirovaná snem o výstavě, který se autorovi zdál před několika lety při instalování jiné výstavy.

Sen se stále vrací jako silné obrazy: v úvodu v dlouhé hale je řada háčků s župany a koupacími čepicemi. Zde se návštěvník převlékne do koupacího úboru, v chodbě je příjemné světlo a teplo. Po pár krocích se dostane do ústřední místnosti – bazénu, white cube s vodou a obrazy. Je potřeba zvedat hlavu nad hladinu i pod hladinu, aby plavec viděl veškeré exponáty. Na konci bazénu na několika širokých schodech je velký pařez z papíru. Jeho kořeny sahají hluboko pod hladinu, barva dřeva na papíře se jemně rozpouští. Za pařezem je tmavá chodba, ze které sálá teplý vzduch. Zde si mohou plavci odpočinout a následně se vrací zpět. Na druhé straně bazénu v úzkém průhledu se jim naskytne hluboký pohled do renesanční zahrady s palácem kdesi mezi stromy. Po obou stranách jsou umístěny skříně, vždy dvě proti sobě. V pravidelných rytmech z nich vystupuje veselá společnost. Skupinky po pěti si navzájem tanečním krokem, i bez něj, vymění skříně. Mezi akcemi je v zahradě klid, občas se ozve tiše páv. Rozvržení výstavy je koncipováno tak, že model celého snu bude instalován v úvodní místnosti. Jednotlivé části – místa ze snu – budou ve fragmentech instalována chronologicky v místnostech za sebou. Na vernisáži proběhnou jednotlivé performance, které budou následně součástí instalace: Plavání mezi exponáty, taneční procházení skříněmi a další.