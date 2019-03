Paul Gebauer (1888-1951) / Ikona fotorealistické malby a Heimatkunst

Jednou z oblastí výzkumu a prezentace typickou pro Oblastní galerii Liberec je tvorba německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. V roce 2014 byli představeni monograficky malíř Erwin Müller a sochařka Mary Duras. Pro rok 2019 se jedná o první retrospektivu slezského malíře Paula Gebauera. Jeho umělecký projev zahrnuje poměrně širokou škálu poloh od počátečních postimpresionismů, přes jedinečné fotorealismy třicátých let až po monumentální malbu. Tematicky u něj dominují náměty z venkovského prostředí, díky nimž jej lze označit jako výjimečného představitele tzv. Heimatkunst ve Slezsku. Nutno však podotknout, že tradiční témata zpracovával výsostně modernistickým způsobem, ovlivněným aktuálními podněty nové věcnosti. Vedle rurálních témat rezonuje v Gebauerově díle velmi silně také jeho religiozita, která se odrazila v množství návrhů a realizací se sakrální tématikou. např. pro kostel sv. Hedviky v Opavě architekta Leopolda Bauera. A stranou jistě nelze ponechat ani oficiální zakázky do veřejných prostor a komplikovaný vztah jeho moderních realismů tváří v tvář národně socialistické propagandě konce třicátých let, kterou povaha jeho tvorby prvoplánově přitahovala.

O Paulu Gebauerovi se roky vědělo jako o umělecky velmi zajímavém autorovi, přesto jeho tvorba z různých důvodů doposud unikala podrobnějšímu zpracování. Připravovaná výstava tak poprvé po více než 80 letech od jeho poslední souborné přehlídky v Opavě nabídne domácímu publiku možnost seznámit se komplexně s tvorbou tohoto zapomenutého pozoruhodného modernisty, bytostně spjatého se slezským regionem, přinášejícího na zdejší scénu dobově aktuální malbu ve stylu nové věcnosti. Na výstavě budou prezentována díla ze sbírek Slezského zemského muzea, Muzea v Bruntále, Galerie výtvarného umění v Ostravě a soukromých sbírek z Čech a Německa. Výstava vzniká ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Slezským zemským muzeem.