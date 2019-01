Lety na saních - Plavy

Místo konání: areál bývalého skokanského můstku v Plavech

Termín konání: sobota 9. února 2019

Akce bude přizpůsobena sněhovým podmínkám a veřejně včas prezentována na následujících místech: www.tjsokolplavy, www.plavy.cz, facebook TJ Sokol Plavy, veřejná místa v obci, media a rozhlas

Časový harmonogram:

10:30 - 11:30 doprava a rozmístění strojů v místě dojezdu

12:00 uzavření silnice ke skoku pro veškerou dopravu

12:00 - 13:00 přehlídka strojů, hodnocení, prezentace a doprovodné hrané scénky

13:00 - 14:00 vyhlášení nejzdařilejších strojů

14:00 - 16:30 LETY 1. a 2. kolo závodu

16:30 - 16:45 celkové vyhlášení vítězů

Podmínky účasti:

Letci závodí na vlastní nebezpečí, naprostou prioritou je bezpečnost všech zúčastněných a diváků !!! Minimální věk závodníků je stanoven na 15 let, u závodníků do 18 let je podmínkou souhlas zákonného zástupce. Účastníci startovné neplatí, všichni letci obdrží poukázku na občerstvení a budou obdarováni upomínkovými předměty.

Přihlášky LETCŮ:

Prosíme o uvedení jména a příjmení kapitána včetně kontaktu (tel. nebo e-mail), název stroje a předpokládaný počet členů posádky. Přihlášku zasílejte na e-mail: letynasanich@seznam.cz

Technické parametry stroje:

Stroj musí být ovladatelný, tzn. řiditelný a musí být vybaven středovým lanem. Pořadatelé si vyhrazují právo veta při rozhodování, je-li stav stroje a posádka schopná startu. Hodnocení probíhá ve dvou kategoriích: 1. umělecký dojem /propracovanost létacího stroje, úbory letců, doprovodné efekty, hraná scénka apod./ 2. lety v součtu dvou kol /délka letu, styl, ohlas obecenstva/.

Sledujte aktuální informace o akci Lety na saních: www.tjsokolplavy.cz www.plavy.cz facebook TJ Sokol Plavy.

