Lord of the Dance: Dangerous Games tour 2019

Famózní a nedostižní Lord Of The Dance se již po dvanácté vracejí do České republiky, aby opět uchvátili zdejší publikum. Při posledním turné v roce 2017 se jim nadšení diváci odměnili dosud rekordní návštěvností! Celkem u nás toto představení shlédlo neuvěřitelných bezmála sedm set tisíc návštěvníků. Zbrusu nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní světelný park, překrásné kostýmy, nová hudba skladatele Gerarda Fahyho a 40 nejtalentovanějších mladých umělců z celého světa pod přímou režijní taktovkou tanečního génia Michaela Flatleyho – to jsou Dangerous Games.

Představení plné klasických „riverdancing“ tanečních výstupů, tak charakteristických pro irský tanec vrcholí napínavým soubojem nového Pána Tance s Donem Dorchou a dynamicky směřuje k fantastickému finále se slavným závěrečným přídavkem, který tak jako vždy zvedá fascinované publikum znovu a znovu ze židlí.