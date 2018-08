What is Mydy Rabycad Tour - Jablonec nad Nisou

Elektroswingová taneční párty s oblíbenou kapelou! Support: Noisy Pots! Po koncertech pokračujeme v tanečních kreacích v hospodě s Dj Da Root! Nadějná elektroswingová kapela z Prahy vznikla v roce 2012. Svůj první koncert odehrála 12.10. téhož roku právě u nás v Klubu Na Rampě!

Proslavila se fúzí electroswingu a dalších stylů elektronické hudby, kterému sami říkají glamtronic.

Ve složení Žofie Dařbujánová (zpěv), Mikuláš Pejcha (saxofon), Jan Drábek (baskytara), Néro Scartch (syntetizátor) a stálí hosté Ondřej Slánský (kytara) s Tomášem Konůpkou (bicí) obráží formace světové festivaly, kde si drobnými krůčky vyšlapuje kariéru. Vystoupení této party je barevné jak po hudební, tak po zvukové stránce. Všechnu pozornost na sebe strhává živelná Žofie nejen svými pestrými crazy kostýmy, ale i energií, kterou do show dává. Každé dva roky vydávají Mydy Rabycad desku, na svém kontě už mají tři - "Let Your Body Move", "Glamtronic" a "M.Y.D.Y.".

Teprve jako druhá česká kapela v historii vystoupili na festivalu Glastonbury v Anglii. V léte 2017 absolvovala kapela úspěšné americké turné, kde vystoupila před mnohatisícovým davem po boku legendárního Toma Pettyho s jeho The Heartbreakers, Muse nebo P!nk…