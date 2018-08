Letní kino - Česká Lípa

Cyklem letního kina pokračuje ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě pořad doprovodných akcí k výstavě 100 let, instalované při příležitosti stého výročí založení Československé republiky v ambitu muzea.

Filmy budou během srpna promítány celkem tři vždy ve čtvrtek (16., 23. a 30. srpna). Návštěvníci projekcí budou do muzea vpouštěni úderem osmé hodiny vedlejším vchodem z ulice Paní Zdislavy, tedy přímo do ambitu. Vlastní začátky představení jsou plánovány na 20:30 hod. Každou projekci zahájí krátký referát, který přinese základní informace o promítaném filmu a zároveň vsadí události v něm obsažené do historického kontextu.

Vstupné na projekci stejně jako na výstavu 100 let je zdarma.