Na kole s Naturou 2000

Pojďte s námi otevřít cyklostezku, kterou vytvořil náš polský partner Eko Region mezi Višňovou a polskou Działoszyní v rámci našeho společného projektu! Léto se bude blížit ke konci a to je ten správný čas vzít kolo a vyrazit do Višňové, kde v neděli 9. 9. 2018 začne hromadný výlet po nově otevřené cyklostezce, která vede z Višňové přes Andělku do polské Działoszyně, Wyszkówa a zpět do Višňové.

Nečekejte nic náročného – trasa vede po asfaltových, polních a lesních cestách a výškové rozdíly jsou příjemné! Výlet začíná v 10:00 a jeho konec je odhadován na 14:00. Výlet je zdarma, je nutné se ale do 30. srpna přihlásit, e-mail jana.pichova@cmelak.cz nebo telefon 777 749 107.

Kdo je Čmelák? Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeskou ekologickou organizací. Již od roku 1994 prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. V tom jsme jedineční. Vytváříme tak prostor pro lidi, pro přírodu.