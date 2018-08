Skotské hry - Sychrov

Program 18. ročníku se připravuje a máte se určitě na co těšit!

moderuje Marcela Škábová Tomčíková

pátek 17. srpna

Páteční neoficiální večerní program se již stal plnohodnotnou součástí Skotských her Sychrov. Ani tento ročník nebude výjimkou. Začátek programu je v pátek ve 20:00 hodin na prostranství přímo před vchodem do areálu zámku (mezi kašnou a hlavní branou) a je určen pro všechny, kteří se chtějí bavit a tančit. A proto i letošní páteční večer je s podtitulem "Skotské tance pro všechny" a věřte, že je na co se těšit.

Za doprovodu reprodukované ceilidh hudby zájemcům skotské tance předvedou a posléze i naučí členové taneční skupinY Caledonian Club.

Vstup na páteční večer je zcela zdarma!

Pro žíznivé a hladové bude připraveno občerstvení včetně novinky - koktejlového baru s pořádnou dávkou lahodné whisky i whiskey.

Již potřetí, v 18leté historii Skotských her, si vás dovolujeme pozvat na stylový skotský Golfový turnaj. Těšte se na sportovní servis a atmosféru země, která dala světu golf.

sobota 18. srpna

Hlavní scéna

09:00 – 09:45 - Chip & co. – skotské dudy v amerických rukou v rockovějším podání

10:00 – 10:45 - Five Leaf Clover – vlastní písně a ostrovní tradicionály v rockovější úpravě

11:00 – 11:45 - Jauvajs – tradiční irská hudba s folkovými prvky

12:00 – 12:30 - Slavnostní zahájení 18. skotských her Sychrov

12:30 – 13:15 - Happy to Meet – energický osobitý zvuk s irsko-skotským nádechem

13:30 – 14:15 - Isara – celt folk rock

14:45 – 15:30 - Claymore – gaelic rock

15:45 – 16:30 - Sona – tradiční irská hudba

17:00 – 17:45 - Dick O’Brass – česká stálice „keltského“ rocku

18:15 – 19:00 - Vintage Wine – celtic trash folk rocková dravost s melodikou a energií irské a skotské muziky

19:30 – 20:00 - Slavnostní zahájení večerního programu a vyhlášení výsledků

20:00 – 21:00 - Hecla – vycházející hvězda skotské tradiční hudby

21:30 – 23:00 - Peatbog Faeries – legenda skotské hudby

23:30 – 00:30 - Kukulín – legenda české „keltské“ hudby

Centrální kruh

Slavnostní zahájení i celý den bude doprovázeno jak individuální, tak i společnou hrou členů dudáckých souborů The Rebel Pipers a Bohemian Pipe Band.

Taneční scéna

Nedílnou součástí skotské kultury jsou i tance. A to jak velmi populární Scottish Country Dance, což jsou společenské tance, které se tančí společně podle předem dané choreografie, tak i tradiční tance (tzv. Highland Dance) jako jsou např. Highland Fling, Sword Dance, Seann Triubhas. Proto ani na Skotských hrách Sychrov nechybí již od prvních ročníků ukázka a výuka tradičních skotských tanců v podání přední českých a slovenských tanečních skupin.