Bike Music Fest - Paseky nad Jizerou

Bike Music Fest 2018 - Nejtěžší cyklistické setkání v Pasekách

Hlavní kategorie - letošní ročník jen dvojice.

Cyklistické setkání 10. ročníku + 2 se skládá ze dvou etap:

První etapa - orientační maratón typu scorelauf. Scorelauf = orientační závod s volným pořadím kontrol a jejich různým ohodnocením. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů v daném časovém limitu a předem určenou penalizací za pozdní příjezd. Kontroly by měly být rozestavěny tak, aby i ti nejlepší nebyli schopni posbírat v limitu vše. Jede se podle turistické mapy, kterou obdržíte na startu a ve které jsou zakresleny kontroly. Je jen na Vás, jakou strategii zvolíte aby jste dosáhli co nejvyššího počtu bodů v časovém limitu.

Po této etapě není ovšem nic rozhodnuto, neboť následuje etapa druhá - výjezd (neplatí pro elektrokola). Zde jde o to, vyjet pod sedačkovou lanovkou co nejvýše a tak třeba bodově předstihnout soupeře. Výjezd je rozdělen do úseků, které jsou bodově ohodnoceny. V případě shodného počtu bodů rozhoduje čas v MTBO. Závod je koncipovaný tak, aby se mohl účastnit každý cyklista mající všech 5 pohromadě (jízdní kolo, cyklistickou přilbu, hodinky, nebo ponětí o čase a dobrou náladu).

Doprovodné kategorie - děti do 14-ti let

Soutěžící absolvují trať zručnosti, která obsahuje nejrůznější překážky jako např. překlápěčky, kuželky, přejezd prkna apod., a po té nastupují na jednoduchý dětský orientační běh v okolním terénu a možná s pomocí oficiálních elektronických čipů pro OB zaznamenají průběh této části. Závod pro děti dále obsahuje výjezd pod sedačkovou lanovkou se startem na cestě za Hermínou.