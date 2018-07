Harrachovské pivní slavnosti

V sobotu 28.července se bude u nás ve sklárně konat již 15. ročník Pivních slavností.

Ten, kdo už naše slavnosti v minulosti někdy navštívil, určitě ví, že to opravdu stojí za to. Kdo to ještě na vlastní kůži nezažil, tak ten má šanci si užít soutěže pro dospělé i děti, opět bude i možnost vyzkoušet si práci našich sklářů a v bohaté tombole můžete vyhrát i hodnotné ceny.

Nezapomeňte si proto tento termín zapsat do svých diářů.