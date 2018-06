Lanovka Skalka ve Ski areálu Ještěd za vysvědčení zdarma

STEZKY SE SLAVNOSTNĚ OTEVÍRAJÍ V DEN VYSVĚDČENÍ 29.6.2018, KDY SE od 10 do 17 hod. KONÁ NA DOLNÍ STANICI LANOVKY SKALKA ZÁBAVNÝ DĚTSKÝ PROGRAM A VŠECHNY DĚTI MAJÍ LANOVKU ZDARMA.

Skiareál Ještěd zve na stezky a rozdává k tomu palačinky nebo pivo

Skiareál Ještěd nabízí v letní sezóně pěší a cyklistické stezky, prozatím se o nich mnoho nevědělo a nebyly lákadlem pro celé rodiny. Stezky byly jen očíslovány a neměly žádný název, který by něco evokoval nebo rovnou zval k nějaké činnosti. Zejména pro děti jsme nenabízeli nic navíc, za čím by šly. V době interaktivních her a všudypřítomné zábavy je pro ně procházka bez cíle nebo úkolu, potažmo možnosti s tím spojené odměny, neatraktivní.

Proto jsme se rozhodli vybudovat edukativně zábavné stezky, které chceme nabídnout jako zajímavou alternativu pro procházku lesem po sjezdovkách. Cestou se děti i rodiče mohou dozvědět na stanovištích s cedulemi zajímavé informace o regionu a místní výrobě. Hrací karta formou kvízu s otázkami je pak opravňuje soutěžit o drobné ceny. Návštěvník si vyzvedne na pokladně lanové dráhy Skalka, která se nachází nedaleko konečné stanice tramvaje, hrací kartu a může si vybrat, jakou trasu dle náročnosti zvolí. Stezky začínají na dolní stanici lanovky Skalka výjezdem na vrchol, pokračují směrem dolů nebo po hřebenu a končí opět u dolní stanice, kde úspěšný výletník získá dle zvládnuté trasy odměnu například palačinku nebo pivo. Nabídka odměn je platná po celou dobu prázdninového denního provozu lanovky Skalka. Trasy se dají jít samozřejmě i opačným směrem do kopce. Nejsnazší je oranžová „Mlynářská“ a naopak pro vytrvalejší je určena černá „Pivovarská stezka“, která je strmější, protože vede například přes černou sjezdovku zvanou Slalomák. Partnery stezek jsou příznačně místní výrobci mouky a piva, společnosti Mlýn Perner a Pivovar Svijany.

„Obě stezky vznikly přímo ve Skiareálu Ještěd na stávajících sjezdových tratích, které lyžaři znají ze zimy tak, aby co nejméně zasahovaly do přírody a poskytovaly nádherný výhled na Liberec a okolí. Zároveň chceme výletníky za jejich návštěvu u nás odměnit palačinkou nebo pivem. Slavnostní křest stezek se zábavným programem se uskuteční v den, kdy děti dostávají vysvědčení, proto máme navíc lanovku pro děti zdarma,“ zve na stezky zástupce skiareálu Renata Balašová.

Přijďte se k nám projít po dvou nových stezkách nebo si zajezdit na kole nebo koloběžce a to vše se zábavou v patách.