Léto na náměstí Liberec

Můžete se těšit na festival Bohemia Jazz Fest, divadelní představení, koncerty, výtvarné workshopy, tančírnu, historické vozy a další. Program bude skutečně nabitý, poběží celé dva prázdninové měsíce!

PROGRAM – ČERVENEC:

29.6., 14.00 hod.: Jedeme na prázdniny – zahájení léta na náměstí

1.7., 19.00 hod.: Jazzová neděle s Podještědskou hudební společností

2.7., 19.00 hod.: Hudba a poezie – Martin Trdla & Nádoby (křovinojazz) + Hana Lundiaková – Stinka (akordeon)

3.7., 12.00 hod.: D.R.A.K. na pláži – výtvarný workshop

3.7., 18.00 hod.: Podvečer s dechovkou na pláži

7.7., 20.00 hod.: Budulínek – léto na náměstí s Naivním divadlem

8.7., 20.00 hod.: Deutsche Streicherphilharmonie

9.7., 19.00 hod.: Hudba a poezie – Jan Štolba (saxofon)

10.7., 12.00 hod.: TULIPAN na pláži – výtvarný workshop pro všechny generace

10.7., 19.00 hod.: Old Stars Dixieland Band

11.7., 19.00 hod.: DUO MAREKs - dvojice folkových kytaristů a zpěváků

12.7., 17.30 hod.: Bohemia Jazz Fest – tradiční jazzový festival

13.7., 12.00 hod.: D.R.A.K. na pláži – výtvarný workshop

13.7., 19.30 hod.: Tres Udos akusticky – mexický rock & roll unplugged

14.7., 9.00 hod.: Retro Prague Historic Rally 2018 – jízda historických vozidel

14.7., 18.00 hod.: Tři přadleny, Jak chodil Kuba za Markytou – Naivní divadlo Liberec

15.7., 19.00 hod.: Jazzová neděle s Podještědskou hudební společností

16.7., 19.00 hod.: Hudba a poezie - Sklad By Walda (psychedelicfolkrock)

17.7., 12.00 hod.: TULIPAN na pláži – výtvarný workshop pro všechny generace

17.7., 18.00 hod.: Podvečer s dechovkou - Broďanka

18.7., 19.00 hod.: NASEKÁČ - liberecký nářez

19.7., 18.00 hod.: Ochutnávka TaiChi Kidokai Shiatsu Academy

20.7., 12.00 hod.: D.R.A.K. na pláži – výtvarný workshop

20.7., 18.00 hod.: Tančírna - tančíme na náměstí s TK Čermák

21.7., 9.00 hod.: Heroes Underground Games 2018 – crossfitové závody

21.7., 20.00 hod.: Narozeniny TOP STAR – zahájení narozeninové party libereckého klubu

22.7., 19.00 hod.: Jazzová neděle s Podještědskou hudební společností

23.7., 19.00 hod.: Hudba a poezie – Jakub Čermák & Cermaque (heavy-soul, baskytara, kontrabas)

24.7., 18.00 hod.: Podvečer s dechovkou - Táboranka z Košťálova

25.7., 19.00 hod.: Markéta Nikendey & Grande Rande

26.7., 18.00 hod.: Ochutnávka TaiChi Kidokai Shiatsu Academy

28.7., 12.00 hod.: Street Connection4Charity - výstava upravených aut, supersportů a drift speciálů

29.7., 19.00 hod.: Jazzová neděle s Pepou Uchytilem

30.7., 19.00 hod.: Hudba a poezie – Michal Bystrov (blues/folkrock)

31.7., 12.00 hod.: TULIPAN na pláži – výtvarný workshop pro všechny generace

31.7., 19.00 hod.: Podvečer s dechovkou - Semilská 12

1.8., 19.00 hod.: Slam Poetry Battle - Liberec vs. Plzeň – špičkoví slameři se utkají na pláži

PROGRAM – SRPEN: