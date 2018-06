Pohádková cesta za zvířátky do pohádky - výstava - Zámek Lomnice nad Popelkou

Kulturní a informační středisko zve děti i jejich rodiče či prarodiče k návštěvě výstavy ilustrátorky Venduly Hegerové Za zvířátky do pohádky, která se koná od soboty 26. května do neděle 2. září v rámci projektu Léto na zámku 2018 v přízemí lomnického zámku. Na výstavě návštěvníci uvidí ukázky z ilustrační tvorby autorky do knížek, ale i časopisů pro děti. Součástí výstavy je i malá hernička, ve které budou k dispozici knížky k prohlížení, puzzle k pohrání, dřevěné kostičky ke stavění nebo omalovánky k vybarvení.

Zároveň mohou děti i dospělí zjistit, jak taková nová knížka vzniká. Od prvních skic a návrhů přes první nátisk z tiskáren až po finální podobu. Zhlédnout mohou i autorčin absolventský filmeček pro dětské diváky nazvaný Kamarádi. Na závěr je možné si i zakoupit pexeso, karty nebo autorčiny knížky.

Vendula Hegerová (*1976) se ilustrování knížek a tvorbě pro děti věnuje od studií na grafické škole v Jihlavě.

