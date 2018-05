Den dětí v Liberci

I děti mají svůj mezinárodní den a v liberecké iQLANDII o tom moc dobře vědí! A tak si tým science centra připravil pro malé a velké badatele na sobotu 2. června speciální program ve svých venkovních prostorách.

Těšit se můžete na experimenty s kapalným dusíkem o extrémně nízké teplotě -196 °C. Do vědy zapálení lektoři před vašimi zraky zmrazí během sekundy nejrůznější předměty nebo vás zahalí do mrazivé mlhy. Chybět nebude bublinárium, ve kterém si vybubláte bubliny nejrůznější tvarů a rozměrů. A pokud rádi malujete a k tomu obdivujete komiksy, můžete si na gigantická vejce, která jsou před iQLANDIÍ, nakreslit svého hrdinu. Program bude probíhat od 10 do 14 hodin. V případě nepříznivého počasí je naplánován přesun do budovy science centra.