Minecraft - Nisa Liberec

Herní zóna bude otevřena od 1. června do 1. července v časech 10:00 - 18:00 hodin od pondělí do čtvrtka a 10:00 - 19:00 hodin od pátku do neděle. Vstupné zdarma.



Interaktivní herna pro všechny herní fanoušky na ploše 80 m² bude obsahovat 6x herní konzoli XBOX ONE na 6 LCD TV.



Na Xboxech budou k dispozici tyto hry:

Minecraft

FORZA Horizon 3

FORZA Motorsport 7

FIFA 17, FIFA 18

LEGO STARWARS

Dragon Ball 2



Pro nejmenší hráče pak budou k dispozici molitanové herní kostky.

O víkendu 16. - 17. června se těšte také na XBOX turnaj.