Doga / Rain / Piranha

M E G A A K C E ! ! !

Rock´n´roll, sex a zelená!!!

To je heslo velmi populární kapely Doga, kterou budeme mít tu čest přivítat v našem klubu. Bude to bezpochyby jedna z největších akcí u nás v klubu :-) Doga letos oslavila 30 let své existence a vydala nové CD s názvem Hard Werk. Kapela je známá svou úžasnou show, které vévodí frontman IZZI.



Hosté: RaiN a Piranha