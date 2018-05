Maloskalská noc - hudební festival

MALOSKALSKÁ NOC 2018, RODINNÝ HUDEBNÍ FESTIVAL V ČESKÉM RÁJI

Mise splněna. To bylo hodnocení loňského pátého ročníku hudebního festivalu v malebném prostředí Malé Skály. Bylo-li prvotním přáním pořadatelů uspořádat menší hudební akci, kam by mohly přijít celé rodiny, a každý si přišel na své, tak při procházce areálem nešlo nevidět, že tohle se opravdu podařilo. Mezi návštěvníky převažovaly právě mladé rodiny s dětmi od batolat po teenagery. Kdo chtěl více muziky, mohl své rodinné zázemí rozložit blíže pódiu, kdo chtěl více klidu, využil zeleného pažitu fotbalového trávníku. V podobném duchu bude tento festival, který se pravidelně koná první červnovou sobotu pod maloskalským Pantheonem, pokračovat i nadále.

„Snažíme se o žánrovou pestrost, vloni zde vystupovali Sebastian, Lenny nebo Janek Ledecký, letos to bude víc rockové. Přijedou Žlutý pes s Ondřejem Hejmou, Michal Hrůza s kapelou Hrůzy, Děda Mládek Illegal Band, UDG, Pavel Calta a další,“ zve za pořadatele Pavel Mikez.

„Začínáme již dopoledne v 9.00 hodin Dětským dnem mezi Žlutou plovárnou a fotbalovým hřištěm. Tady budou pro děti a dospělé připraveny tvůrčí dílny a soutěže o ceny se spoustou zábavy. V 10.00 hodin startuje tradiční neckyáda. Účastníci neckyády mají vstup na festival ZDARMA! Přesně v poledne otevřeme hlavní areál, první kapela se objeví na pódiu ve 14.00 hodin – představí se Swingová prťata ze ZUŠ Železný Brod. Připraveno je bohaté občerstvení, točíme vlastní maloskalské pivo. I v hlavním areálu budou pro zábavu připraveny další atrakce,“ vypočítává Pavel Mikez. Jak dodává, obnovenou premiéru bude mít Maloskalský expres, tj. motorový vláček, který bude brázdit Malou Skálou.

Na místě jsou vstupenky v prodeji od 11.00 hodin. Pro ty, co přijedou zdaleka, je připravena možnost stanování v areálu zdarma. Malí diváci do 12 let mají na festival vstup zdarma.

Nově vstupenky také v prodeji v sítich Ticketpro, Ticketportal a evstupenka.