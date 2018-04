Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné banky vyrazí na teambuilding.

Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který se rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve všech oblastech, i pro něj do této doby naprosto opomíjeném segmentu jako jsou manažerské činnosti. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený firmou, jenomže…

Vstupné: 110 Kč