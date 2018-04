Jarní slunohrad na Hauenštejně

Milí přátelé, Jarní slunoHrad se letos koná v sobotu 26. května. Již brzy znovu prožijeme den plný muziky všech možných žánrů v čarovných kulisách Horního Hradu! Na nádvoří Horního Hradu letos uvidíte Nikolu Muchu, která se k nám po letech vrací už jako hvězda, roztančí vás indie-popové Nebezpečné známosti, středověcí Arcus nebo swing-punk Šoulet.

I metal má letos své tradiční zastoupení: Vladivojsko s jedinečnou zpěvačkou a výtvarnicí Vladijnou la Chia. No a Object přiletí z Kraslic!Na scéně v Rytířském sále zmiňme projekt Payanoia zpěvačky Páji Táboříkové známé především z Jasné páky, dále třeba dark folk duo Nemuer, pro jejichž experimentální hudbu jsou typické pochmurné melodie, pravěké vokály, něžný ženský zpěv a unikátní hudební nástroje, nebo pořádající akustic-world music-metalovou kapelu Ivory Gate.

V nově opravené místnosti přímo u sálu pro vás navíc chystáme úžasnou čajovnu, takže pohoda i s muzikou!V podvečer v hradní kapli pak budete moci spočinout u keltské harfy a zaposlouchat se do melodií z celého světa v jedinečném podání Jany Maffet Šouflové. Celým dnem vás navíc bude provázet Petr "Hroch" Binder, který je s hradem také již neodmyslitelně spjatý a známý třeba svým putováním do Říma. No zkrátka bude toho zase dost a dost, navíc na místě, které nikde jinde nenajdete! :)