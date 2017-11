Great Rock'n'roll Show

V tradičním prosincovém termínu se uskuteční další z rock´n´roll večírků, který tentokrát přinese hned tři premiéry!

Dvojnásobná smršť svěžího punk-rock´n´rollu se přižene z hlavního města, a to v podobě kapel Bad Taste a Time Shifters. Až z dalekého Martina pak přijede pobavit návštěvníky klubu "first class Slovak rockabilly", veselá partička Mr.Teddy and the Sidekicks.